In Italia è arrivato Swimmy, l’Airbnb delle piscine private (Di martedì 27 aprile 2021) Il prossimo 15 maggio, secondo le indicazioni arrivate dal governo, gli Italiani potranno tornare a frequentare le piscine (quelle pubbliche e quelle all’interno dei centri sportivi). Per via delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, infatti, la possibilità di farsi una nuotata in determinati impianti era consentita solamente agli atleti che praticano discipline di “interesse nazionale” in forma agonistica. Dalla metà del prossimo mese, però, tutti potranno tornare a muovere braccia e gambe in acqua seppur rispettando i principi sanitari del distanziamento sociale. Ma, in attesa del ritorno a una parvenza di normalità, in Italia è sbarcata una piattaforma che – in modo molto sintetico – può essere definita l’Airbnb delle piscine private. ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 27 aprile 2021) Il prossimo 15 maggio, secondo le indicazioni arrivate dal governo, glini potranno tornare a frequentare le(quelle pubbliche e quelle all’interno dei centri sportivi). Per viarestrizioni dovute all’emergenza sanitaria, infatti, la possibilità di farsi una nuotata in determinati impianti era consentita solamente agli atleti che praticano discipline di “interesse nazionale” in forma agonistica. Dalla metà del prossimo mese, però, tutti potranno tornare a muovere braccia e gambe in acqua seppur rispettando i principi sanitari del distanziamento sociale. Ma, in attesa del ritorno a una parvenza di normalità, inè sbarcata una piattaforma che – in modo molto sintetico – può essere definita. ...

