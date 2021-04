In Edicola sul Fatto Quotidiano del 27 Aprile: Il Piano c’è (monco) ma nessuno lo vede. Recovery (Di martedì 27 aprile 2021) Tuttotutto nienteniente di Marco Travaglio Più passano i giorni, più si conferma che i Governi di Tutti diventano subito Governi di nessuno. Accadde a Monti, dieci anni dopo accade a Draghi. Presto, consegnato il Recovery e proseguita bene o male (più male che bene) la campagna vaccinale, i partiti che lo sostengono come la corda sostiene l’impiccato gli (e si) Maggioranza Il “merito” giallorosa e i distinguo della Lega Un “ottimo Piano” che “conferma, rafforza e completa” quello presentato dal governo Conte a gennaio. È l’ex ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, a dare la linea all’ex maggioranza giallorosa, che vorrebbe diventare la maggioranza Ursula (M5s, Pd e FI), estromettendo la Lega. Il Pnnr di Draghi non solo va bene, ma è in piena continuità con Camera. Senza voce L’ora X finisce in trattoria: l’aula ... Leggi su cityroma (Di martedì 27 aprile 2021) Tuttotutto nienteniente di Marco Travaglio Più passano i giorni, più si conferma che i Governi di Tutti diventano subito Governi di. Accadde a Monti, dieci anni dopo accade a Draghi. Presto, consegnato ile proseguita bene o male (più male che bene) la campagna vaccinale, i partiti che lo sostengono come la corda sostiene l’impiccato gli (e si) Maggioranza Il “merito” giallorosa e i distinguo della Lega Un “ottimo” che “conferma, rafforza e completa” quello presentato dal governo Conte a gennaio. È l’ex ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, a dare la linea all’ex maggioranza giallorosa, che vorrebbe diventare la maggioranza Ursula (M5s, Pd e FI), estromettendo la Lega. Il Pnnr di Draghi non solo va bene, ma è in piena continuità con Camera. Senza voce L’ora X finisce in trattoria: l’aula ...

