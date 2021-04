“Il Vaticano ha investito per oltre 20 anni in un’industria che produceva la pillola del giorno dopo” (Di martedì 27 aprile 2021) “Per oltre 20 anni, fino al 2016, il Vaticano ha investito in un’industria che produceva la pillola del giorno dopo”. Ad affermarlo è la trasmissione Report, in onda su Raitre, secondo la quale “attraverso l’Apsa, l’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, la Segreteria di Stato ha posseduto quote azionarie per un valore di circa 20 milioni di euro in due industrie farmaceutiche che producevano la pillola del giorno dopo”. A confermarlo ai microfoni di Report è stato l’ex revisore generale della Santa Sede, Libero Milone, che ha spiegato che “l’Apsa aveva investito in alcune società farmaceutiche che noi consideravamo investimenti di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) “Per20, fino al 2016, ilhaincheladel”. Ad affermarlo è la trasmissione Report, in onda su Raitre, secondo la quale “attraverso l’Apsa, l’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, la Segreteria di Stato ha posseduto quote azionarie per un valore di circa 20 milioni di euro in due industrie farmaceutiche cheno ladel”. A confermarlo ai microfoni di Report è stato l’ex revisore generale della Santa Sede, Libero Milone, che ha spiegato che “l’Apsa avevain alcune società farmaceutiche che noi consideravamo investimenti di ...

