Il trucco nero occhi di Emanuela Tittocchia: come farlo, passo dopo passo (Di martedì 27 aprile 2021) Emanuela Tittocchia è una nuova naufraga de L’Isola dei Famosi 2021, che è entrata a far parte del programma nell’undicesima puntata del reality. Lei è un’attrice e presentatrice. Sul suo profilo Instagram, Emanuela sfoggia sempre un trucco occhi nero favoloso e di seguito vi spieghiamo come farlo. trucco occhi nero: i passaggi per realizzarlo come … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 27 aprile 2021)Titta è una nuova naufraga de L’Isola dei Famosi 2021, che è entrata a far parte del programma nell’undicesima puntata del reality. Lei è un’attrice e presentatrice. Sul suo profilo Instagram,sfoggia sempre unfavoloso e di seguito vi spieghiamo: i passaggi per realizzarlo… L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

benefe_mylife : “a un tratto chiude gli occhi e il trucco scorre sulla faccia, il fiume nero inquina il mare bianco di una guancia”… - Dorian221190 : RT @ManuelHolmes_: NERO CHE PINOCCHIO NON ABBIA VINTO L' OSCAR COME MIGLIOR COSTUME E TRUCCO. #Oscars - ManuelHolmes_ : NERO CHE PINOCCHIO NON ABBIA VINTO L' OSCAR COME MIGLIOR COSTUME E TRUCCO. #Oscars - flamanc24 : Meritava #Pinocchio trucco, parrucco e costumi. Na vergogna sti americani! Hanno premiato per il trucco… - riccardofreschi : Gianni Canova nero come me per la mancata vittoria per #Pinocchio per costumi e trucco parrucco #Oscars #Oscars2021 -