Il Tottenham pensa a Dybala e l’argentino già ‘lavora’ con Kane

Accostato al Tottenham nelle scorse settimane, Dybala comincia a lavorare con Kane: col bomber degli Spurs è uomo immagine a livello pubblicitario Potrebbero diventare compagni di squadra, per ora iniziano a collaborare a distanza ricoprendo lo stesso ruolo. Paulo Dybala assieme ad Harry Kane, bomber del Tottenham, è diventato ambassadors del marchio Soccer Supplement

Ultime Notizie dalla rete : Tottenham pensa Gascoigne: per i fan è il vincitore dell'Isola nonostante l'infortunio Lo struzzo vestito con la sua maglia del Tottenham e portato all'allenamento, Teddy l'orso di pezza ... come la rete nel suo primo derby romano , ma anche da naufrago mentre dice: 'Tu pensa che io ...

Tottenham, idea Southgate per il post Mourinho. Svolta Kane Il Tottenham pensa a Southgate per sostituire José Mourinho e il tecnico ad interim Ryan Mason: il ct dell'Inghilterra può trattenere Kane Il Tottenham pensa a Gareth Southgate per sostituire José ...

