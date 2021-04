Il taglio corto della Primavera 2021 è il caschetto di Laura Pausini (Di martedì 27 aprile 2021) Per Laura Pausini essere presente agli Oscar 2021 è stato un sogno diventato realtà. La cantante quest’anno ha ottenuto una nomination per il suo brano Io sì, legato al film La vita davanti a sé e, pur non avendo vinto la statuetta d’oro, per noi Laura ha sicuramente fatto centro sul red carpet. In un perfetto abito total black Haute Couture di Valentino, ottenuto dopo un lavoro di 500 ore, Laura Pausini ha fatto breccia nei nostri cuori anche per il nuovo taglio di capelli, perfetto per affrontare al meglio la Primavera/Estate 2021. Quello optato dalla cantante di Io sì è un caschetto asimmetrico, da diva di Hollywood. Il caschetto di Laura Pausini perfetto per la ... Leggi su velvetmag (Di martedì 27 aprile 2021) Peressere presente agli Oscarè stato un sogno diventato realtà. La cantante quest’anno ha ottenuto una nomination per il suo brano Io sì, legato al film La vita davanti a sé e, pur non avendo vinto la statuetta d’oro, per noiha sicuramente fatto centro sul red carpet. In un perfetto abito total black Haute Couture di Valentino, ottenuto dopo un lavoro di 500 ore,ha fatto breccia nei nostri cuori anche per il nuovodi capelli, perfetto per affrontare al meglio la/Estate. Quello optato dalla cantante di Io sì è unasimmetrico, da diva di Hollywood. Ildiperfetto per la ...

