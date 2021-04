Il Senato dà il via libera al PNRR. Il premier Draghi: “Pensate che l’Italia resti la stessa dopo?” (Di martedì 27 aprile 2021) Il Senato ha approvato le comunicazioni sul Recovery Plan presentate dal premier Mario Draghi. dopo aver incassato il sì alla Camera, il Governo si riconferma anche al Senato: procede quindi il lavoro per il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per ripartire dopo l’emergenza Coronavirus. Senato approva il PNRR: Fratelli d’Italia si astiene La giornata alle Camere di Mario Draghi si chiude con un altro voto favorevole. Oggi era già stato alla Camera per presentare il Recovery Plan ormai noto come PNRR, il Piano che prevede 248 miliardi di euro divisi tra crescita del Sud, transizione ecologica e investimenti sulle nuove generazioni. Alla Camera, Draghi ha ottenuto 442 ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 27 aprile 2021) Ilha approvato le comunicazioni sul Recovery Plan presentate dalMarioaver incassato il sì alla Camera, il Governo si riconferma anche al: procede quindi il lavoro per il, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per ripartirel’emergenza Coronavirus.approva il: Fratelli d’Italia si astiene La giornata alle Camere di Mariosi chiude con un altro voto favorevole. Oggi era già stato alla Camera per presentare il Recovery Plan ormai noto come, il Piano che prevede 248 miliardi di euro divisi tra crescita del Sud, transizione ecologica e investimenti sulle nuove generazioni. Alla Camera,ha ottenuto 442 ...

