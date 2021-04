Il ritorno in grande stile degli Usa sul clima. I retroscena di Thorne sul Leaders Summit (Di martedì 27 aprile 2021) L’America è tornata sulla scena climatica, e lo ha fatto in grande stile. Il Leaders Summit sul clima, organizzato in corsa dall’amministrazione di Joe Biden e svoltosi virtualmente la scorsa settimana, ha permesso ai timonieri di 40 Paesi di presentare i propri obiettivi climatici aggiornati (anche se non tutti lo hanno fatto) e mettere a fuoco le direttrici sociali, economiche e geopolitiche per avere una chance realistica di attuare la transizione sostenibile necessaria per limitare il riscaldamento globale a 1,5°. Intervenendo al Live Talk di Formiche (organizzato in collaborazione con Edison), David Thorne, ex ambasciatore americano in Italia e senior advisor dell’inviato speciale del clima John Kerry, ha sottolineato come il ... Leggi su formiche (Di martedì 27 aprile 2021) L’America è tornata sulla scenatica, e lo ha fatto in. Ilsul, organizzato in corsa dall’amministrazione di Joe Biden e svoltosi virtualmente la scorsa settimana, ha permesso ai timonieri di 40 Paesi di presentare i propri obiettivitici aggiornati (anche se non tutti lo hanno fatto) e mettere a fuoco le direttrici sociali, economiche e geopolitiche per avere una chance realistica di attuare la transizione sostenibile necessaria per limitare il riscaldamento globale a 1,5°. Intervenendo al Live Talk di Formiche (organizzato in collaborazione con Edison), David, ex ambasciatore americano in Italia e senior advisor dell’inviato speciale delJohn Kerry, ha sottolineato come il ...

