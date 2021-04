Il ritorno di Santoro dalla Gruber. Tanti sostenitori, ma su Twitter non mancano i commenti ironici (Di martedì 27 aprile 2021) Il ritorno in tv di Michele Santoro, seppure solo come ospite, non poteva passare inosservato. Lo storico conduttore di programmi che hanno fatto la storia della televisione, come Circus, Sciuscià, Il raggio verde e Annozero, è intervenuto come ospite nella trasmissione “Otto e mezzo” condotta su La7 da Lilli Gruber. Il giornalista e produttore televisivo, oggi 69enne, ha affrontato una serie di argomenti, tra cui l’attuale situazione politica e anche quella all’interno della Rai. Santoro ha confessato di provare nostalgia per la televisione, ma di avere anche il sospetto che non venga chiamato appositamente. LEGGI ANCHE => Le Iene attaccano la Gruber per un bacio senza mascherina: “Chi di mascherina ferisce” “Un personaggio come me, in una situazione dove mi sembra dominare una ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 27 aprile 2021) Ilin tv di Michele, seppure solo come ospite, non poteva passare inosservato. Lo storico conduttore di programmi che hanno fatto la storia della televisione, come Circus, Sciuscià, Il raggio verde e Annozero, è intervenuto come ospite nella trasmissione “Otto e mezzo” condotta su La7 da Lilli. Il giornalista e produttore televisivo, oggi 69enne, ha affrontato una serie di argomenti, tra cui l’attuale situazione politica e anche quella all’interno della Rai.ha confessato di provare nostalgia per la televisione, ma di avere anche il sospetto che non venga chiamato appositamente. LEGGI ANCHE => Le Iene attaccano laper un bacio senza mascherina: “Chi di mascherina ferisce” “Un personaggio come me, in una situazione dove mi sembra dominare una ...

Advertising

MarsilioEditori : #MicheleSantoro ieri a #ottoemezzo ha parlato del suo ritorno e di «Un libro che intreccia un piano più personale,… - _DAGOSPIA_ : IL RITORNO DI SANTORO IN TV SCATENA I TWITTAROLI: 'SEMBRA UN UMARELL', 'LA GRUBER CON VENTI MANI...'… - FrancyFn : @SalernoSal @OttoemezzoTW @TgLa7 @La7tv Auspichiamo un ritorno in tv di Michele Santoro, a breve si spera?????????? - tuttopuntotv : Il ritorno di Michele Santoro in televisione all’insegna dell’uno contro tutti #MicheleSantoro #ottoemezzo - fabelef : RT @MT_Meli_: Il ritorno in tv di Santoro mi ha fatto venire in mente questo momento. Si parlava di turismo, e di confronto tra Roma e Berl… -