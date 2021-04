Il ritorno di Michele Santoro in tv: dalle critiche alla gestione sanitaria a Travaglio direttore del Tg1 (Di martedì 27 aprile 2021) Erano passati quasi tre anni dall’ultima puntata di M su Raitre, il programma – andato in onda dagli studi di Torino – in cui si cercava di sezionare ancora una volta e con particolari inediti il rapimento e l’uccisione di Aldo Moro. Ieri sera, nel corso di Otto e mezzo, Michele Santoro è tornato in televisione. Non risparmiando bordate e critiche a tutti, soprattutto per la gestione dell’emergenza sanitaria. L’occasione per il grande ritorno nel piccolo schermo, tuttavia, è legata alla prossima uscita – il 29 aprile – del suo libro Nient’altro che la verità, in cui Santoro raccoglie e mette insieme le testimonianze del killer di Cosa Nostra Maurizio Avola, in quella che lui stesso definisce l’inchiesta più importante della sua vita. LEGGI ANCHE > ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 27 aprile 2021) Erano passati quasi tre anni dall’ultima puntata di M su Raitre, il programma – andato in onda dagli studi di Torino – in cui si cercava di sezionare ancora una volta e con particolari inediti il rapimento e l’uccisione di Aldo Moro. Ieri sera, nel corso di Otto e mezzo,è tornato in televisione. Non risparmiando bordate ea tutti, soprattutto per ladell’emergenza. L’occasione per il grandenel piccolo schermo, tuttavia, è legataprossima uscita – il 29 aprile – del suo libro Nient’altro che la verità, in cuiraccoglie e mette insieme le testimonianze del killer di Cosa Nostra Maurizio Avola, in quella che lui stesso definisce l’inchiesta più importante della sua vita. LEGGI ANCHE > ...

