Il ritorno di Michele Santoro in televisione all’insegna dell’uno contro tutti (Di martedì 27 aprile 2021) Ieri sera, lunedì 26 aprile, Michele Santoro è tornato in televisione a distanza di tre anni dall’ultima puntata di M, il programma in onda su Rai 3 con al centro il caso del rapimento e omicidio di Aldo Moro. Santoro è stato ospite di Otto e mezzo, il talk show di attualità e politica condotto da Lilly Gruber. Per l’occasione, il popolare conduttore ha presentato il suo nuovo libro intitolato “Nient’altro che la verità” (in vendita su Amazon anche in formato Kindle), nel quale riporta le testimonianze di Maurizio Avola, killer di Cosa Nostra. L’ex presentatore Rai ha definito la sua ultima fatica letteraria come l’inchiesta più importante mai condotta fino ad oggi. #ottoemezzo Michele Santoro e l'Italia di #Draghi. Con Michele #Santoro, ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 27 aprile 2021) Ieri sera, lunedì 26 aprile,è tornato ina distanza di tre anni dall’ultima puntata di M, il programma in onda su Rai 3 con al centro il caso del rapimento e omicidio di Aldo Moro.è stato ospite di Otto e mezzo, il talk show di attualità e politica condotto da Lilly Gruber. Per l’occasione, il popolare conduttore ha presentato il suo nuovo libro intitolato “Nient’altro che la verità” (in vendita su Amazon anche in formato Kindle), nel quale riporta le testimonianze di Maurizio Avola, killer di Cosa Nostra. L’ex presentatore Rai ha definito la sua ultima fatica letteraria come l’inchiesta più importante mai condotta fino ad oggi. #ottoemezzoe l'Italia di #Draghi. Con, ...

Advertising

tuttopuntotv : Il ritorno di Michele Santoro in televisione all’insegna dell’uno contro tutti #MicheleSantoro #ottoemezzo - tico_palabra : Se vi siete persi il ritorno in tv di Michele Santoro, ieri sera da Lilli, consiglio di recuperarlo. #ottoemezzo - giulio_mastro : RT @giornalettismo: Un ritorno sicuramente non banale, che ha portato qualche tema nuovo in un dibattito televisivo che, nei talk show dell… - cuba98w : RT @giornalettismo: Un ritorno sicuramente non banale, che ha portato qualche tema nuovo in un dibattito televisivo che, nei talk show dell… - angiuoniluigi : RT @giornalettismo: Un ritorno sicuramente non banale, che ha portato qualche tema nuovo in un dibattito televisivo che, nei talk show dell… -