Il reporter alle prese con il traffico di droga: ecco chi era David Beriain (Di martedì 27 aprile 2021) È stato uno dei reporter più importanti a livello mondiale: ecco tutto quello che c’è da sapere su David Beriain, ucciso in Burkina Faso. Il suo è stato un nome molto importante e anche in Italia abbiamo avuto modo di conoscerlo sul piccolo schermo: si chiamava David Beriain ed è stato un reporter famoso per aver condotto diversi documentari legati ai disagi che ci sono in giro per il mondo, concentrandosi maggiormente intorno al traffico di droga. Nel 2021 è stato giustiziato in Burkina Faso insieme ad altri due giornalisti in un attacco jihadista. ecco chi era, tra carriera e biografia. Chi era David Beriain: la biografia Essendo un personaggio diventato noto come ... Leggi su donnaglamour (Di martedì 27 aprile 2021) È stato uno deipiù importanti a livello mondiale:tutto quello che c’è da sapere su, ucciso in Burkina Faso. Il suo è stato un nome molto importante e anche in Italia abbiamo avuto modo di conoscerlo sul piccolo schermo: si chiamavaed è stato unfamoso per aver condotto diversi documentari legati ai disagi che ci sono in giro per il mondo, concentrandosi maggiormente intorno aldi. Nel 2021 è stato giustiziato in Burkina Faso insieme ad altri due giornalisti in un attacco jihadista.chi era, tra carriera e biografia. Chi era: la biografia Essendo un personaggio diventato noto come ...

