Il Recovery nasconde una nuova patrimoniale: Draghi pronto a mungere i proprietari d’immobile (Di martedì 27 aprile 2021) Al momento dell’arrivo di Mario Draghi a Palazzo Chigi, celebrato da quasi tutti i partiti italiani come salvatore della patria designato, il premier aveva accennato alla necessità di un intervento sul fronte fiscale, citando tra gli esempi quello danese. Lasciando intendere, come riportato da testate e analisti, che tra gli obiettivi dell’ex presidente della Bce ci fosse quello di una riduzione delle aliquote, a partire da quelle più basse. Un intento che evidentemente il presidente del Consiglio deve aver presto rinnegato, come evidente nei fatti dalla presentazione del Recovery Plan. La Verità ha ricordato in queste ore come Draghi, prendendo a modello la Danimarca e il suo intervento sul fisco, abbia detto in tempi non sospetti: “L’aliquota marginale massima è stata ridotta, mentre la soglia di esenzione si è alzata”. Un taglio ... Leggi su ilparagone (Di martedì 27 aprile 2021) Al momento dell’arrivo di Marioa Palazzo Chigi, celebrato da quasi tutti i partiti italiani come salvatore della patria designato, il premier aveva accennato alla necessità di un intervento sul fronte fiscale, citando tra gli esempi quello danese. Lasciando intendere, come riportato da testate e analisti, che tra gli obiettivi dell’ex presidente della Bce ci fosse quello di una riduzione delle aliquote, a partire da quelle più basse. Un intento che evidentemente il presidente del Consiglio deve aver presto rinnegato, come evidente nei fatti dalla presentazione delPlan. La Verità ha ricordato in queste ore come, prendendo a modello la Danimarca e il suo intervento sul fisco, abbia detto in tempi non sospetti: “L’aliquota marginale massima è stata ridotta, mentre la soglia di esenzione si è alzata”. Un taglio ...

GiovannaBrilli : RT @SecolodItalia1: Draghi come Monti. Nel Recovery plan si nasconde la patrimoniale sulla casa per fare cassa - Anna302478978 : RT @SecolodItalia1: Draghi come Monti. Nel Recovery plan si nasconde la patrimoniale sulla casa per fare cassa - SecolodItalia1 : Draghi come Monti. Nel Recovery plan si nasconde la patrimoniale sulla casa per fare cassa - infoitinterno : Draghi ‘nasconde’ il Recovery dall’assalto dei partiti -