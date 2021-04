Il Recovery di Draghi dimentica Roma: spariti i 10 miliardi promessi da Conte per metro e ferrovie (rimangono 500 milioni) (Di martedì 27 aprile 2021) Dei 10 miliardi promessi a Roma dal governo Conte bis con il Recovery Plan rimangono solo 500 milioni: è questa la cifra predisposta per la Capitale dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) presentato tra ieri e oggi dal presidente del Consiglio Mario Draghi in Parlamento. Il Campidoglio sperava in maggiori investimenti per finanziare metropolitane e ferrovie della Capitale. A fronte di progetti presentati per 25 miliardi, la Capitale aveva chiesto 12 miliardi per la mobilità, poi scesi a 9, come spiega RomaToday. Le opere previste riguardavano in particolare la linea metro C fino alla Cassia, la linea D e diverse linee tranviarie, ... Leggi su tpi (Di martedì 27 aprile 2021) Dei 10dal governobis con ilPlansolo 500: è questa la cifra predisposta per la Capitale dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) presentato tra ieri e oggi dal presidente del Consiglio Marioin Parlamento. Il Campidoglio sperava in maggiori investimenti per finanziarepolitane edella Capitale. A fronte di progetti presentati per 25, la Capitale aveva chiesto 12per la mobilità, poi scesi a 9, come spiegaToday. Le opere previste riguardavano in particolare la lineaC fino alla Cassia, la linea D e diverse linee tranviarie, ...

