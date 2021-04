«Il PSG ha offerto un contratto a Messi». L’indiscrezione (Di martedì 27 aprile 2021) Clamorosa indiscrezione dal Brasile: il Paris Saint-Germain avrebbe offerto un contratto triennale a Leo Messi Clamorosa indiscrezione dal Brasile. Secondo TNT Sports Brasil, che nel 2017 anticipò il trasferimento al Paris Saint-Germain di Neymar, il club francese avrebbe offerto un contratto triennale a Leo Messi. Al momento, però, la sensazione è che il fuoriclasse argentino rinnovi con il Barcellona entro il termine della stagione, grazie all’arrivo del presidente Joan Laporta. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 aprile 2021) Clamorosa indiscrezione dal Brasile: il Paris Saint-Germain avrebbeuntriennale a LeoClamorosa indiscrezione dal Brasile. Secondo TNT Sports Brasil, che nel 2017 anticipò il trasferimento al Paris Saint-Germain di Neymar, il club francese avrebbeuntriennale a Leo. Al momento, però, la sensazione è che il fuoriclasse argentino rinnovi con il Barcellona entro il termine della stagione, grazie all’arrivo del presidente Joan Laporta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

