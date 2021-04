Il Prosecco Doc è la bollicina ufficiale delle celebrazioni per i primi 1600 anni di fondazione di Venezia (Di martedì 27 aprile 2021) Venezia – Sono iniziate lo scorso 25 marzo le celebrazioni, che dureranno un anno intero, per festeggiare i 1600 anni di storia di Venezia: capitale mondiale della cultura e simbolo della Serenissima, sarà da tutti celebrata nella sua dimensione di città “di terra e di acqua”. La città di Venezia è indissolubilmente legata al Prosecco Doc, al punto che l’uno evoca l’altra e viceversa. E per questo il Prosecco Doc, simbolo enologico della Serenissima da 3 anni, non poteva non celebrare doverosamente tale occasione. Il Consorzio di Tutela del Prosecco in collaborazione con il Comune di Venezia ha ideato un’etichetta speciale con il logo dell’anniversario, sia per il ... Leggi su lopinionista (Di martedì 27 aprile 2021)– Sono iniziate lo scorso 25 marzo le, che dureranno un anno intero, per festeggiare idi storia di: capitale mondiale della cultura e simbolo della Serenissima, sarà da tutti celebrata nella sua dimensione di città “di terra e di acqua”. La città diè indissolubilmente legata alDoc, al punto che l’uno evoca l’altra e viceversa. E per questo ilDoc, simbolo enologico della Serenissima da 3, non poteva non celebrare doverosamente tale occasione. Il Consorzio di Tutela delin collaborazione con il Comune diha ideato un’etichetta speciale con il logo dell’versario, sia per il ...

Advertising

Lopinionista : Il Prosecco Doc è la bollicina ufficiale delle celebrazioni per i primi 1600 anni di fondazione di Venezia… - heyredhoney : Poi porto una piantina a sua mamma e il prosecco VENETO doc paleis perché devo portare in Piemonte la mia terra nat… - MVCELLAR : Prosecco DOC Treviso Millesimato Rosè Brut SANMARTINO: vinificato col metodo Eugène Charmat, trattasi di uno spuman… - ProseccoDOC : L'Ambassador @TheWineTipster va alla conquista (online) della #Scozia per un venerdì tutto bollicine. L'appuntament… - ProseccoDOC : Il Mediterraneo, importante risorsa nella cultura gastronomica internazionale e patrimonio dell’#Unesco, è al centr… -