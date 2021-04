Il Presidente Giovanni Gugliotti incontra l’Ordine degli Avvocati (Di martedì 27 aprile 2021) Stamattina si è tenuta la visita istituzionale all’Ordine degli Avvocati di Taranto del Presidente della Provincia di Taranto, Avvocato Giovanni Gugliotti, accolto dal Presidente Fedele Moretti, il vicePresidente Antoniovito Altamura e il tesoriere Francesco Tacente. Un incontro tra “colleghi” Avvocati, improntato alla massima cordialità, in cui ci è confrontati su temi di particolare interesse per l’avvocatura jonica, come la Cittadella della Giustizia, o l’opportunità di realizzare convenzioni tra l’Ente Provincia e l’Ordine degli Avvocati. Argomento principale dell’incontro è stato proprio la Cittadella della Giustizia di Taranto, il polo unico che sarà realizzato ... Leggi su tarantinitime (Di martedì 27 aprile 2021) Stamattina si è tenuta la visita istituzionale aldi Taranto deldella Provincia di Taranto, Avvocato, accolto dalFedele Moretti, il viceAntoniovito Altamura e il tesoriere Francesco Tacente. Un incontro tra “colleghi”, improntato alla massima cordialità, in cui ci è confrontati su temi di particolare interesse per l’avvocatura jonica, come la Cittadella della Giustizia, o l’opportunità di realizzare convenzioni tra l’Ente Provincia e. Argomento principale dell’incontro è stato proprio la Cittadella della Giustizia di Taranto, il polo unico che sarà realizzato ...

