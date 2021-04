Il pianificatore globalista Jacques Attali predisse la truffa e il genocidio nel 1981

Leggi su databaseitalia

(Di martedì 27 aprile 2021) Coloro che dubitano ancora che la tirannia fraudolenta, genocida e in stile comunista del Covid 1984 sia stata pianificata molto tempo fa, si preparino a frantumare le proprie illusioni. Le seguenti dichiarazioni fatte neldalebreosono tratte da Interviews with Michel Salomon – The Faces of the Future , Seghers edition quandoera un consigliere proviene da Database Italia.