Il peso della crisi sulle famiglie italiane: 1 su 5 fatica ad arrivare a fine mese (Di martedì 27 aprile 2021) Dopo oltre un anno dall'arrivo del Covid in Italia, con i governi Conte bis prima e Draghi poi capaci soltanto di chiudere gli italiani in casa senza sapere come far fronte all'emergenza economica, un italiano su cinque si trova oggi in una situazione di "difficoltà" non solo nel far fronte a impegni mensili come il pagamento delle bollette o dell'affitto, ma anche semplicemente nel procurarsi il necessario per i pasti da consumare ogni giorno. Un quadro desolante di fronte al quale, però, la politica continua a far finta di niente. I numeri arrivano dall'ultima indagine Istat condotta nel periodo di riferimento tra dicembre 2020 e gennaio 2021: secondo l'Istituto, un italiano su cinque (quindi il 22.2 percento della popolazione) ha avuto difficoltà nel far fronte ai propri impegni economici. Undici milioni di persone, quindi, hanno fatto fatica ...

