Il Pensiero di Padre Pio per oggi 27 Aprile 2021 – Video (Di martedì 27 aprile 2021) "Una sola cosa è necessaria: sollevare lo spirito ed amare Dio"è il Pensiero dei santi di oggi. Un insegnamento senza tempo su cui meditare. ? oggi vi proponiamo un Pensiero tra i tanti scritti da San Pio da Pietrelcina. Riflettiamo insieme su questa perla di saggezza. "Non ti affaticare intorno a cose che generano sollecitudine, L'articolo proviene da La Luce di Maria.

