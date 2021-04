Il paradiso delle signore anticipazioni | Scontro diretto in casa Amato!

Leggi su formatonews

(Di martedì 27 aprile 2021) Vediamo insieme che cosa ci attende per il nuovo appuntamento della soap opera della Rai, ovvero Il. Cosa succederà oggi inAmato? Salvatore deciderà di agireAnche oggi, intorno alle 15.55 ci attende un nuovo interessante appuntamento per quanto riguarda la soap opera Il. Vediamo che cosa succede nella famiglia Amato e le altre situazione che si stanno sviluppando. Salvo smaschera Giuseppe Oggi potremmo vedere la coppia formata da Marta e Vittorio che continuano a chiedersi quali sono stati i motivi che hanno portato al loro allontanamento con coppia. LEGGI ANCHE —-> UNA VITA27 APRILE: CAMINO BACIA LA SUA MAITE In questa situazione particolare, ovviamente Dante ...