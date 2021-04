(Di martedì 27 aprile 2021) Il5 torna domani, mercoledì 28, alle 15:55 su Rai1 con una nuova puntata: lesono parecchio sfavorevoli a. Il5 torna su Rai1 mercoledì 28con una nuova puntata in onda alle 15:55. Nellesembra non avere nessuna via d'uscita. Maria viene corteggiata da Alfredo Perico, il giovane meccanico chiamato da Armando per sistemare le biciclette della sua squadra e Rocco inizia a essere molto geloso: il tutto sotto gli occhi attenti di Irene, che trova così la soluzione per scaricare il bel siciliano. Agnese ordina a Giuseppe di andare a ...

Advertising

Okram_73 : RT @ilcavallopazzo: Istantanee di benessere. Spiaggia delle Due Sorelle. Il paradiso esiste. #destinazionemarche - cinemaniaco_fb : ?????????????? Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 28 aprile 2021: Marcello non ha scampo, dovrà costituirsi… - leghista3141592 : @ILikeToCodeB @LauraClaraCianc @aa_emme @ProVitaFamiglia Lascia stare questo é convinto che i tumori infantili sian… - lucciarini71 : RT @ilcavallopazzo: Istantanee di benessere. Spiaggia delle Due Sorelle. Il paradiso esiste. #destinazionemarche - LinkaTv : E' iniziato Il Paradiso delle Signore 5 su #rai1 Clicca qui per classifica tweet: -

Ultime Notizie dalla rete : Paradiso delle

Si tratta di unavittime più giovani del virus in Campania. Torre Annunziata piange Luca ... Dio voleva un angelo in" . In tantissimi, tra amici e parenti, in queste ore lo stano ...Scopriamo le Trame e le Anticipazioni de IlSignore per la puntata del 28 aprile 2021. Nell' episodio in onda alle 15.55 su Rai1 , Maria ha un nuovo corteggiatore , Alfredo Perico , il giovane meccanico chiamato da Armando per ...Aveva perso volo Mattia. Fermo, seppur ancora vivo, sotto la ruota di un’autovettura in via Baldesio, sarebbe presto finito anche il suo percorso terreno. Aveva perso volo, e per ...Un improvviso lutto ha colto la provincia di Foggia, dove un giovane calciatore di appena 15 anni è morto prematuramente.