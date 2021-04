Il nuovo tablet Fire Hd 10 di Amazon

Leggi su wired

(Di martedì 27 aprile 2021) (Foto:)Si chiama ancoraHd 10, ma in realtà la risoluzione del display del rinnovatodi punta del gigante dell’ecommerce si spinge fino all’alta definizione del full hd. Dotato di un buon processore octa-core e accompagnato da una memoria interna espandibile, si può già ordinare con spedizioni attese fra un mese, alla fine di maggio. Il display full hd da 10,1” (25,6 cm) a risoluzione 1920 x 1200 pixel è la grande novità delmodello diHd 10 che si presenta con il design classico dei modelli precedenti caratterizzato da un bordo non proprio sottilissimo e una scocca in plastica in parte riciclata.ha specificato come il dispositivo sia piuttosto solido e resistente alle cadute, fino a 1,7 volte più del recente iPad da 10,2 ...