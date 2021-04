Il nuovo Fire HD 10 di Amazon arriva in Italia Full HD | processore octa-core e prezzo da 149 | 99 euro

(Di martedì 27 aprile 2021) La nuova soluzione da 10 pollici si affianca a quelle da 8 e 7 pollici. Per la prima volta lo schermo sarà in alta definizione. A bordo une 3GB di RAM. Spedizioni da fine maggio, si parte da 149,99per la versione da 32 GB....

Amazon presenta il nuovo tablet Fire HD 10 disponibile da oggi in Italia. Scoprite tutti i dettagli in merito nel nostro articolo. Amazon tablet Fire HD 10 Ha affermato Eric Saarnio, Vicepresidente di Amazon Devices EU. La nuova soluzione da 10 pollici si affianca a quelle da 8 e 7 pollici. Per la prima volta lo schermo sarà in alta definizione. A bordo un octa-core e 3GB di RAM. Spedizioni da fine maggio, si parte da 149,99 euro per la versione da 32 GB. Amazon lancia il nuovo tablet Fire HD 10 con processore octa-core, 64GB di memoria espandibile fino a 1TB, display da 10.1 pollici Full HD e 12 ore di autonomia. Già in preordine in Italia a 149.99 euro.