Il mondo sgargiante dell’impermanenza

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Erminia, in Un giorno e mezzo di Fabrizia Ramondino, dice che da bambina vedeva Napoli da un balcone di Capodimonte come un prezioso tappeto intessuto di fili rossi, gialli, verdi, rosa, viola. «Il blu si confondeva tra tanto cielo e mare; aveva cercato invano fra gli azzurri e i violetti, puntando il dito fra di essi come ad aprire una fessura che lasciasse trasparire il misterioso colore». Certo, l’indaco – un’«invenzione» di Newton – è il più misterioso di tutti, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : mondo sgargiante

Il Manifesto

Unimmenso,, ricco di dettagli e di atmosfere diverse . E pensate che il team di Experiment 101 è composto solo da 20 persone? Esplorazione e personalizzazione Biomutant è un action ...... un'idea che va decisamente controcorrente rispetto alle tendenze digitali che ildel fashion ...già iniziato da Dolce e Gabbana che pur aveva scelto un set disco per una collezione: ...Il nuovo trailer del titolo di Experiment 101/THQ Nordic in uscita il 25 di maggio è bello bello in modo assurdo (cit.) e ci fa venire sempre più voglia di giocare questo action RPG ambientato in un ...Sebbene certamente sgargiante, esplosivo e talvolta persino pomposo ... Falcon and the Winter Soldier è di base un buon prodotto, con Sam e Bucky che cercano di ritrovarsi in un mondo post-Cap, e lo ...