"Il mio amante perfetto". Capito, Maria Teresa Ruta? Confessione spinta: il ragazzino su cui ha messo gli occhi (Di martedì 27 aprile 2021) Maria Teresa Ruta sogna Mario Ermito. “Sarebbe perfetto come mio amante a teatro”, dice l'ex concorrente del Grande Fratello Vip che ha avuto modo di conoscere l'attore pugliese proprio nella casa di Cinecittà. In un'intervista senza freni a RTL102.5 News, la Ruta parla di nuovi progetti. “Una canzone, che s'intitola Lividi, poi un libro ed uno spettacolo teatrale con Guenda. “Sto registrando un programma… è quasi maggio, molti programmi chiudono e io sto iniziando a registrare. Vedrete”, svela. E tutti i suoi fan sono curiosi di sapere qualcosa in più. Qualcuno vorrebbe rivederla in tv al Grande Fratello vip. Lei, dopo qualche domanda scomoda sugli opinionisti, rimarca: “So che Alfonso Signorini farà la scelta più giusta. Però mi piacerebbe aver un ruolo. D'altronde sono la ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021)sogna Mario Ermito. “Sarebbecome mioa teatro”, dice l'ex concorrente del Grande Fratello Vip che ha avuto modo di conoscere l'attore pugliese proprio nella casa di Cinecittà. In un'intervista senza freni a RTL102.5 News, laparla di nuovi progetti. “Una canzone, che s'intitola Lividi, poi un libro ed uno spettacolo teatrale con Guenda. “Sto registrando un programma… è quasi maggio, molti programmi chiudono e io sto iniziando a registrare. Vedrete”, svela. E tutti i suoi fan sono curiosi di sapere qualcosa in più. Qualcuno vorrebbe rivederla in tv al Grande Fratello vip. Lei, dopo qualche domanda scomoda sugli opinionisti, rimarca: “So che Alfonso Signorini farà la scelta più giusta. Però mi piacerebbe aver un ruolo. D'altronde sono la ...

