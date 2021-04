Il mercato nero dei falsi tamponi negativi, scoop di “Striscia”: chi è il truffatore e quanto costano (video) (Di martedì 27 aprile 2021) Il mercato nero dei falsi tamponi negativi. La nuova frontiera dell truffe cade nelle grinfie del Tg satirico Striscia la Notizia. I conduttori Michelle Hunziker e Gerry Scotti hanno lanciato un servizio su una rete di certificazioni false, spacciate da un uomo di origine africana fuori dalla stazione degli autobus di Lampugnano, a Milano. Così parte l’indagine dell’inviato Valerio Staffelli, che insieme ad altri della troupe si reca a un abbboccamento alla stazione degli autobus. Fingono di voler compiere un finto viaggio in Francia. “Striscia” e i falsi tamponi negativi Per tale itinerario occorre un test molecolare negativo entro massimo 72 ore dalla partenza, da parte dei viaggiatori, come prescrivono ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 27 aprile 2021) Ildei. La nuova frontiera dell truffe cade nelle grinfie del Tg satiricola Notizia. I conduttori Michelle Hunziker e Gerry Scotti hanno lanciato un servizio su una rete di certificazioni false, spacciate da un uomo di origine africana fuori dalla stazione degli autobus di Lampugnano, a Milano. Così parte l’indagine dell’inviato Valerio Staffelli, che insieme ad altri della troupe si reca a un abbboccamento alla stazione degli autobus. Fingono di voler compiere un finto viaggio in Francia. “” e iPer tale itinerario occorre un test molecolare negativo entro massimo 72 ore dalla partenza, da parte dei viaggiatori, come prescrivono ...

Advertising

SecolodItalia1 : Il mercato nero dei falsi tamponi negativi, scoop di “Striscia”: chi è il truffatore e quanto costano (video)… - eightsergi : @6000sardine La storia di Walter è l’esempio di come la legge in Italia costringa i tribunali a processare i malati… - CarloOlb : @edilportale @fincoweb speculazione mercato nero evasione ? ognuno usi la parola che vuole solo la gdf usi la parola corretta - Marc852835993 : RT @Volpina67046713: @claudio_2022 @il Mio nonno veterinario era direttore del macello e forniva carne per le truppe. Alla fine della guerr… - GiuseppinaFlau2 : RT @rubio_chef: Ecco a voi il classico esempio d’istituzione corrotta e cittadino paraculo! Invece di buttare per strada una mamma, mettete… -