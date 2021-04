Il medico di Cremona ai vaccinandi: “Lo Pfizer è marchiato 666”. Trasferito dopo otto esposti (Di martedì 27 aprile 2021) Vaccini, complotti e Apocalisse. Un medico che inocula dosi di vaccino all’hub Fiere di Cremona è accusato dai vaccinandi che sono incappati nei suoi discorsi di essere un complottista no vax. Lui nega tutto e afferma: “Sono solo battute, querelo chi mi accusa di essere no vax”. Il medico di Cremona: era solo uno scherzo per sdrammatizzare Ma chi lo ha denunciato (otto esposti contro di lui) sostiene il contrario e cioè che il dottor Francesco Berti, 55 anni, fa riferimento al numero 666 parlando dei vaccini, come se fossero un prodotto “satanico”. Ma Berti la spiega così: “I pazienti arrivano col terrore mediatico di AstraZeneca. Allora per sdrammatizzare, per cercare di tranquillizzarli, si dice ‘guardi se lei ascolta i ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 27 aprile 2021) Vaccini, complotti e Apocalisse. Unche inocula dosi di vaccino all’hub Fiere diè accusato daiche sono incappati nei suoi discorsi di essere un complottista no vax. Lui nega tutto e afferma: “Sono solo battute, querelo chi mi accusa di essere no vax”. Ildi: era solo uno scherzo per sdrammatizzare Ma chi lo ha denunciato (contro di lui) sostiene il contrario e cioè che il dr Francesco Berti, 55 anni, fa riferimento al numero 666 parlando dei vaccini, come se fossero un prod“satanico”. Ma Berti la spiega così: “I pazienti arrivano col terrore mediatico di AstraZeneca. Allora per sdrammatizzare, per cercare di tranquillizzarli, si dice ‘guardi se lei ascolta i ...

