Il Mattino – Gattuso più vicino al Napoli | ora pensa anche alla permanenza

Leggi su napolipiu

(Di martedì 27 aprile 2021) Gennaropuò restare al, la notizia lanciata da Ilha del clamoroso. Fino a qualche settimana fa sembrava impossibile unasulla panchina azzurra da parte del tecnico calabrese. Secondo il quotidiano partenopeo ci sono possibilità chepossa restare in Campania. La vittoria convincente con il Torino, seguita ad un’altra ottima vittoria con la Lazio, non ha fatto altro che avvicinare il tecnico al. Squadra e direttore sportivo sono da sempre cone questo è un dettaglio da non sottovalutare.il capitano Lorenzo Insigne è sempre stato moltoal tecnico calabrese, un altro fattore che il presidente De Laurentiis può prendere in considerazione. Perché...