Il Liverpool torna in rosso: -39 mln di sterline nel 2019/20 (Di martedì 27 aprile 2021) Il Liverpool ha reso noti i risultati del bilancio chiuso a maggio 2020, relativo alla scorsa stagione calcistica, sulla quale pesano gli effetti della pandemia. I Reds hanno fatto registrare ricavi per 490 milioni di sterline (563 milioni di euro), in calo rispetto ai 533 milioni di sterline (643 milioni di euro) del 2018/19.

