Il Liverpool ha annunciato perdite per 50 milioni da maggio 2019 a marzo 2020

(Di martedì 27 aprile 2021) Dopo il caos Super Lega e le relative reazioni, i 12 club sono stati messi sott’occhio per quanto riguarda le loro finanze, per lar parte in crisi debitoria. Il, con un comunicato, haper 46di sterline (50di euro) tra. Questesono state causate “dalla diminuzione delle entrate per partita a causa dello scoppio della pandemia, nonché dalla riduzione delle entrate televisive”. Per mitigare gli effetti del covid-19, i proprietari del club, Fenway Sports Group, il mese scorso hanno venduto il 10% della loro quota, del valore di 543, alla società di investimento RedBird Capital. Nel reddito manca ...

Advertising

ilsidero : Da quando hanno annunciato geniale SuperLega, Real ha compromesso la Liga con 2 pareggi/3 partite, Milan ne ha pers… - MerAmyDempeo : RT @Happy4Trigger: Da quando hanno annunciato la #Superleague (lunedi): Leeds - Liverpool 1-1 Chelsea - Brighton 0-0 Milan - Sassuolo 1-2 S… - CapaGira : RT @Happy4Trigger: Da quando hanno annunciato la #Superleague (lunedi): Leeds - Liverpool 1-1 Chelsea - Brighton 0-0 Milan - Sassuolo 1-2 S… - Happy4Trigger : Da quando hanno annunciato la #Superleague (lunedi): Leeds - Liverpool 1-1 Chelsea - Brighton 0-0 Milan - Sassuolo… - GeniusVersion : @juventusfc Grazie comunque per aver provato a cambiare il calcio. Se vi servissero un centrocampista e un allenato… -

Ultime Notizie dalla rete : Liverpool annunciato

... ma Real Madrid, Juventus e Barcellona non hanno ancoral'intenzione di ritirarsi. Il ... Rummenigge ha difeso le riforme della Champions League, criticate dall'allenatore del...... oltre alle tre squadre italiane, le inglesi Arsenal , Chelsea ,, Manchester City , ... Non hanno mail'addio ufficiale invece Real, Barça e Juventus, i principali promotori del ...Dopo l’ennesimo pareggio per 1-1 contro il Newcastle qualcosa sembra aver scosso la dirigenza del Liverpool e alcune voci provenienti dall’Inghilterra porterebbero Kylian Mbappé alla corte di Klopp. P ...In Inghilterra non si placano le proteste per la Superlega, i tifosi di United e Liverpool accendono lo scontro con i proprietari In Inghilterra non accennano a placarsi le proteste dei tifosi delle s ...