Il libro “Salto” di Elena D’Amario, danza per spiccare il volo (Di martedì 27 aprile 2021) In questo nuovo appuntamento con la nostra consueta rubrica Passi di danza, scopriamo insieme il nuovo libro della ballerina, coreografa e insegnante Elena D’Amario, ex concorrente di Amici. Elena D’Amario è un’esplosione di energia, sin da piccola. Infatti, in questo libro autobiografico, racconta la sua carriera di ballerina. Classe 1990, pescarese, ha debuttato in televisione nel 2008 nel programma “Il Ballo delle Debuttanti” di Maria De Filippi. Sempre grazie a Maria De Filippi, partecipa ad Amici, che sarà il suo trampolino di lancio per il suo vero sogno: New York. Riesce infatti, grazie a una borsa di studio, ad entrare nella compagnia di David Parsons, la Parsons Dance Company. Da li, diventa a tutti gli effetti una ballerina professionista. Nel 2018 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 27 aprile 2021) In questo nuovo appuntamento con la nostra consueta rubrica Passi di, scopriamo insieme il nuovodella ballerina, coreografa e insegnante, ex concorrente di Amici.è un’esplosione di energia, sin da piccola. Infatti, in questoautobiografico, racconta la sua carriera di ballerina. Classe 1990, pescarese, ha debuttato in televisione nel 2008 nel programma “Il Ballo delle Debuttanti” di Maria De Filippi. Sempre grazie a Maria De Filippi, partecipa ad Amici, che sarà il suo trampolino di lancio per il suo vero sogno: New York. Riesce infatti, grazie a una borsa di studio, ad entrare nella compagnia di David Parsons, la Parsons Dance Company. Da li, diventa a tutti gli effetti una ballerina professionista. Nel 2018 ...

