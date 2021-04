Il gol, il palo, i dribbling: Muriel show! (Di martedì 27 aprile 2021) Luis Muriel è in condizione splendida: ecco le sue giocate nella partita che l'Atalanta ha stravinto (5 - 0) sul Bologna. Leggi su video.gazzetta (Di martedì 27 aprile 2021) Luisè in condizione splendida: ecco le sue giocate nella partita che l'Atalanta ha stravinto (5 - 0) sul Bologna.

Advertising

OfficialASRoma : DAJE CARLES! Prima il palo e poi il gol! DAJE ROMA! #CagliariRoma 1-1 - Udinese_1896 : #BeneventoUdinese 1-3 74’ - BRAAAAAF!!! CHE GOL DEL GIOIELLO OLANDESE! Tunnel a Glik sulla linea di fondo e gran s… - pisto_gol : Int-HVe 1:0 L’Inter supera di misura un coriaceo HVerona: ai nerazzurri basta un gol di Darmian per conquistare tre… - MarcoLorux : RT @FabRavezzani: Risatine a parte, anche ieri Donnarumma non è stato esente da colpe. Una paratissima, come sempre, ma sul primo gol Corre… - MarcoLorux : RT @FabRavezzani: Anche sul gol poi annullato di Lazzari si fa sorprendere a mezza via e la palla gli passa sotto la pancia. Fuori posizion… -