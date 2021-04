Il Giro a Guardia | la studentessa Simona vince il concorso ‘Reporter per un giorno’

(Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiCresce l’attesa per l’arrivo della Foggia-Sanframondi, 8^ tappa della 104esima edizione deld’Italia, in programma il 15 maggio prossimo. Ognuno dei comuni attraversati dalla carovana rosa, nell’ordine: Pietraroja, Cusano Mutri, Cerreto Sannita, Telese Terme e Castelvenere, si sta attivando per presentarsi con l’aspetto migliore, in modo da sfruttare la straordinaria occasione offerta dalla classica nazionale che vanta un potenziale televisivo di circa 800 milioni di spettatori, cui vanno aggiunti i circa duemila operatori dei mezzi di informazione di tutto il mondo che dall’8 al 30 maggio si interesseranno alla gara dal fascino immutato nel tempo. Con un particolare entusiasmo è stata accolta la vittoria dellaNicolina Masotta, del Liceo di Scienze Umane ...

