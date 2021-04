Il gesto della fidanzata di Gilles Rocca. È successo poco dopo il rifiuto del bacio in apnea all’Isola dei famosi (Di martedì 27 aprile 2021) Fa discutere ancora il rifiuto di Gilles Rocca all’Isola dei famosi, quando nel corso della diretta di lunedì 26 aprile, il naufrago non ha infatti voluto baciare Francesca Lodo durante la prova ricompensa, per rispetto alla fidanzata Miriam Galanti che lo guardava da casa. “Non ho voglia di farla. – ha detto il naufrago poco prima della prova in apnea – La cena a lume di candela la farò con l’amore della mia vita e basta”. Ilary Blasi ha provato a convincere Gilles Rocca spiegando anche che rifiutando la sfida avrebbe tolto a Francesca Lodo la possibilità di sfamarsi col piatto di pasta all’amatriciana messo in palio dalla produzione come premio. Nonostante le ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 27 aprile 2021) Fa discutere ancora ildidei, quando nel corsodiretta di lunedì 26 aprile, il naufrago non ha infatti voluto baciare Francesca Lodo durante la prova ricompensa, per rispetto allaMiriam Galanti che lo guardava da casa. “Non ho voglia di farla. – ha detto il naufragoprimaprova in– La cena a lume di candela la farò con l’amoremia vita e basta”. Ilary Blasi ha provato a convincerespiegando anche che rifiutando la sfida avrebbe tolto a Francesca Lodo la possibilità di sfamarsi col piatto di pasta all’amatriciana messo in palio dalla produzione come premio. Nonostante le ...

