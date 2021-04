Il “gemello” del David di Michelangelo installato nel Padiglione italiano dell’Expo Dubai 2020 (Di martedì 27 aprile 2021) 27 aprile 2021 – Il Padiglione italiano all’Expo 2020 di Dubai è stato inaugurato in presenza del ministro degli Esteri Luigi Di Maio. L’Esposizione Universale aprirà il 1° ottobre 2021. Fino al 31 marzo 2022 i visitatori da tutto il mondo potranno ammirare l’ultimo prodotto del genio e dell’innovazione italiana: la riproduzione del David di Michelangelo. Expo Dubai 2020, il Padiglione italiano: “La bellezza unisce le persone” Il David è stato calato nel Teatro della Memoria, una struttura cilindrica che lo avvolgerà, superando così anche il problema legato alla nudità nei Paesi arabi. “Per la prima volta, grazie a questa scenografia, centinaia di migliaia di persone potranno vedere il ... Leggi su urbanpost (Di martedì 27 aprile 2021) 27 aprile 2021 – Ilall’Expodiè stato inaugurato in presenza del ministro degli Esteri Luigi Di Maio. L’Esposizione Universale aprirà il 1° ottobre 2021. Fino al 31 marzo 2022 i visitatori da tutto il mondo potranno ammirare l’ultimo prodotto del genio e dell’innovazione italiana: la riproduzione deldi. Expo, il: “La bellezza unisce le persone” Ilè stato calato nel Teatro della Memoria, una struttura cilindrica che lo avvolgerà, superando così anche il problema legato alla nudità nei Paesi arabi. “Per la prima volta, grazie a questa scenografia, centinaia di migliaia di persone potranno vedere il ...

