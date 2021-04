Il Garante della privacy boccia il green pass: “Gravi criticità su protezione dei dati” (Di martedì 27 aprile 2021) Roma, 27 apr — E finalmente il dì tanto atteso è arrivato. 26 Aprile 2021 d.C.., dove per d.C. non si intende dopo Cristo, ma dopo Covid, anche se poi, la condizione legata alla pandemia da Covid 19, tanto passata non è: da oggi, giorno in cui la maggior parte degli esercenti della ristorazione si sente turlupinata dalle nuove “concessioni” alla libertà di intraprendere, nelle zone gialle si potrà tornare a circolare senza problemi, mentre per spostarsi tra zone di colore diverso tra loro è previsto il “green pass”. A parte il fatto che, visto che siamo in Italia, ci piacerebbe chiamare le cose con il loro nome – per esempio “certificato per la libera circolazione” – ci sembra quantomeno invadente chiedere a un cittadino di dimostrare, dati sanitari alla mano, di potersi muovere da una “casella” ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 27 aprile 2021) Roma, 27 apr — E finalmente il dì tanto atteso è arrivato. 26 Aprile 2021 d.C.., dove per d.C. non si intende dopo Cristo, ma dopo Covid, anche se poi, la condizione legata alla pandemia da Covid 19, tantoata non è: da oggi, giorno in cui la maggior parte degli esercentiristorazione si sente turlupinata dalle nuove “concessioni” alla libertà di intraprendere, nelle zone gialle si potrà tornare a circolare senza problemi, mentre per spostarsi tra zone di colore diverso tra loro è previsto il “”. A parte il fatto che, visto che siamo in Italia, ci piacerebbe chiamare le cose con il loro nome – per esempio “certificato per la libera circolazione” – ci sembra quantomeno invadente chiedere a un cittadino di dimostrare,sanitari alla mano, di potersi muovere da una “casella” ...

