Il futuro non si sTocca! Manifestazione nazionale a Ravenna (Di martedì 27 aprile 2021) Ogni era ha i suoi miti, o meglio, miti antichi adattati alle richieste del mercato. Con la promessa delle aziende fossili di compensare le emissioni – alias proseguire con attività inquinanti nascondendo una parte dei gas emessi – si apre una nuova era del Greenwashing. Il mito lo scrive Eni prendendo ispirazione, a nostro avviso, dal mostro di "Loch Ness". Così il mostro di "Loch CCS" è una creatura meccanica dalla potenza leggendaria che nella sua tana sottomarina, nel mar … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

