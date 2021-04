(Di martedì 27 aprile 2021) L’odio sui social non conosce ormai limiti, ed alcuni “leoni da tastiera” ormai hanno superato il limite della decenza stessa. Nicolò, di appena 17 anni, ha lamentato sul suo profilo Instagram di ricevere continue minacce disui suoi profili social, ed ha chiesto a queste persone di smettere. Dice Nicolò: “mi arrivano messaggi di auguratae insulti vari. Vorrei chiedervi di mettervi nei miei panni per un solo secondo e chiedervi come vi sentireste” dice il ragazzo. Il fatto è che ad alcuni tifosi il papà Andrea non va proprio giù come mister della Juventus e la sua gestione della squadra, e così hanno ben deciso di prendersela col suo erede. “Devi morire insieme a tuo padre” gli scrive un tifoso. Ma è solo un messaggio tra i tanti, e così il giovane, stanco di ...

ZZiliani : È il sottobosco del popolo juventino dove la madre dei subumani è sempre incinta. L’orda dei minus habentes che orc… - DiMarzio : #Juventus, lo sfogo del figlio di #Pirlo su Instagram - CorSport : La prima pagina del #CorSport: - #Napoli e #Lazio da Champions - #Gravina: C'è la norma anti-ribelli - Minacce sho… - Baso_79 : @pisto_gol A molti capita di essere minacciati sui social, palese che sia un atto vergognoso, ma qui fa notizia per… - QuotidianPost : Il figlio di Pirlo: “Ricevo ogni giorno auguri di morte” -

Ultime Notizie dalla rete : figlio Pirlo

1 - TUTTI FIGLI DIMassimo Gramellini per il 'Corriere della Sera'padre2 Per il solo fatto di essere ildi suo padre, aladolescente di Andreaarrivano ogni giorno messaggi di morte. Niccolòha ...Niccolòsi sfoga su Instagram per i messaggi privati che riceve in continuazione. La risposta è matura ma quella roba, contro cui i social faticano, è fuori dalla sfera delle libertà già in ...Nel suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin ha parlato anche di Juventus: "Minacciano Pirlo. E pure suo figlio. Lo fanno i fetenti del web. Quelli che non hanno il coraggio di mostrare il ...Ieri si è di nuovo scatenata una ridda di voci a proposito di una destituzione immediata (il sostituto sarebbe stato Tudor, l’unico elemento di una certa esperienza del suo staff), Altro tecnico molto ...