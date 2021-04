Il Commissario Montalbano | stasera in tv “La rete di protezione” | orario | replica e streaming | anticipazioni episodi martedì 27 aprile

Advertising

Raicomspa : Appuntamento #inedicola con Il Commissario @MontalbanoRai: in dvd 'Il metodo Catalanotti'. Le informazioni sulla c… - AlSith7 : RT @carlopalomar: Questa sera il commissario Montalbano con 'La rete di protezione', Rai1 alle 21:25. Salvo torna a fare i conti con il tem… - Mustapha1508 : RT @carlopalomar: Questa sera il commissario Montalbano con 'La rete di protezione', Rai1 alle 21:25. Salvo torna a fare i conti con il tem… - CorriereCitta : Il Commissario Montalbano, stasera in tv 'La rete di protezione': orario, replica e streaming, anticipazioni episod… - grazia_bxl : RT @carlopalomar: Questa sera il commissario Montalbano con 'La rete di protezione', Rai1 alle 21:25. Salvo torna a fare i conti con il tem… -

Ultime Notizie dalla rete : Commissario Montalbano

Martedì 27 Aprile su Rai1 sarà la volta di 'Il- La rete di protezione', replica di una puntata andata in onda nel marzo del 2020, tratta come sempre dai racconti di Andrea Camilleri . In attesa di rivedere la puntata, vi ...In prima serata su Raiuno, 'La rete di protezione' , episodio di 'Il', andato in onda per la prima volta a marzo del 2020, diretto da Alberto Sironi e Luca Zingaretti. Nel cast quest'ultimo, ma anche Sonia Bergamasco, Cesare Bocci, Peppino ...Martedì 27 Aprile su Rai1 sarà la volta di "Il Commissario Montalbano – La rete di protezione", replica di una puntata andata in onda nel marzo del 2020, tratta ...Greta Scarano, fiction Chiamami ancora amore: "Ho sempre voluto fare la regista" Momento d'oro per Greta Scarano: l'attrice prima ha interpretato Antonia ...