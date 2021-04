Il Chelsea sfiora l’impresa | Benzema tiene a galla il Real | è 1-1 nell’andata della semifinale

Ultime Notizie dalla rete : Chelsea sfiora

alfredopedulla.com

... ma il colpo di testa del difensore exfinisce alto, anche se Orsato ferma il gioco per un ... Correa lascia il posto a Pereira nelle fila dei padroni di casa e al 79' Immobileil tris ma ...... Toffees a 52 punti e a - 3 dae West Ham, rispettivamente al quarto e al quinto posto. ... Colpisce una traversa su punizione,altre due volte il gol e dimostra, come sempre, di avere un ...MADRID. Un gol che può valere una finale: è quello segnato da Cristian Pulisic e che ha consentito al Chelsea di sfiorare l'impresa in casa del Real Madrid, nell'andata delle semifinali di Champions L ...Inglesi dominanti in terra spagnola, ma una prodezza del centravanti delle Merengues vale il preziosissimo pari: corsa alla finale di Champions apertissima.