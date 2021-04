Il caso Grillo a ‘Non è l’Arena’ diventa il trionfo della strumentalizzazione politica (Di martedì 27 aprile 2021) Premetto che non ho nessuna avversione pregiudiziale nei confronti di Non è l’Arena e che, al di là dello stile del conduttore un po’ eccessivo per i miei gusti, ho apprezzato l’attenzione alla criminalità organizzata o le denunce nei confronti dell’Oms riguardo alla serie infinita di errori e contraddizioni, nonché alla compiacenza riservata oggettivamente e colpevolmente alla Cina. Ma quando si vira sulla giustizia, la conduzione del caso Palamara e delle scarcerazioni facili dei boss lo insegnano, occorre un surplus di valutazione critica. Se poi il caso giudiziario porta il cognome Grillo e l’introduzione, nonché l’impostazione “dell’approfondimento”, viene lasciato a Vittori Sgarbi allora si riparte dalla madre di tutte le accuse, tanto più terribile in quanto censurata pervicacemente secondo l’accusatore e per questo oggi tanto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) Premetto che non ho nessuna avversione pregiudiziale nei confronti di Non è l’Arena e che, al di là dello stile del conduttore un po’ eccessivo per i miei gusti, ho apprezzato l’attenzione alla criminalità organizzata o le denunce nei confronti dell’Oms riguardo alla serie infinita di errori e contraddizioni, nonché alla compiacenza riservata oggettivamente e colpevolmente alla Cina. Ma quando si vira sulla giustizia, la conduzione delPalamara e delle scarcerazioni facili dei boss lo insegnano, occorre un surplus di valutazione critica. Se poi ilgiudiziario porta il cognomee l’introduzione, nonché l’impostazione “dell’approfondimento”, viene lasciato a Vittori Sgarbi allora si riparte dalla madre di tutte le accuse, tanto più terribile in quanto censurata pervicacemente secondo l’accusatore e per questo oggi tanto ...

