Il boom economico di Draghi Una pietra tombale sull'austerità (Di martedì 27 aprile 2021) Nonostante il coprifuoco e il (parziale) lockdown che ancora non vengono tolti, è probabile che Draghi riesca a orchestrare un piccolo boom economico nel nostro Paese, qualcosa come un +4% del PIL, con la conseguenza che tra un anno, chi ha "salvato l'euro" - pur riconoscendo ora le ragioni degli eurocritici - appaia come il "salvatore" dell'economia italiana.

