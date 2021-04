Il 27 aprile del 1840, iniziava la costruzione del Palazzo di Westminster (Di martedì 27 aprile 2021) Il 27 aprile del 1840, veniva posta la prima pietra per la costruzione di uno dei palazzi del potere più famosi al mondo: parliamo del Palazzo di Westminster, a Londra. Dal lontano 1295, il Palazzo è la sede del parlamento inglese. Al suo interno si sono susseguiti i poteri parlamentari, insieme a quelli monarchici. Ancora oggi è uno dei monumenti più rappresentativi d’Inghilterra. Il complesso comprende non solo il Palazzo di Westminster, ma anche la famosa torre dell’orologio, Il Big Ben. Fotografato da milioni di turisti ogni anno, presente su tutti i souvenir inglesi, il Palazzo di Westminster, ha avuto ben 3 vite. Prende il nome dall’unione di due parole: West (occidente) e minster (ministero), quindi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 27 aprile 2021) Il 27del, veniva posta la prima pietra per ladi uno dei palazzi del potere più famosi al mondo: parliamo deldi, a Londra. Dal lontano 1295, ilè la sede del parlamento inglese. Al suo interno si sono susseguiti i poteri parlamentari, insieme a quelli monarchici. Ancora oggi è uno dei monumenti più rappresentativi d’Inghilterra. Il complesso comprende non solo ildi, ma anche la famosa torre dell’orologio, Il Big Ben. Fotografato da milioni di turisti ogni anno, presente su tutti i souvenir inglesi, ildi, ha avuto ben 3 vite. Prende il nome dall’unione di due parole: West (occidente) e minster (ministero), quindi ...

