Ignazio Moser sarà l’ultimo naufrago de l’Isola dei Famosi

(Di martedì 27 aprile 2021): dopo il grande fratello Vipa sbarcare suldeinella prossima puntata di giovedìa sbarcare suldeiin Honduras. Nella puntata di ieri è stato annunciato il suo arrivo nella prossima puntata di giovedì 29 aprile. Ma la domanda è: il bel fidanzato di Cecilia Rodriguez riuscirà a resistere alla fame e alle prove di forza, tra l’afa e i mosquitos? L’ultima sua esperienza in un reality show risale al 2017, quando partecipò al Grande Fratello Vip e lì le comodità non mancavano, anzi. Chissà quanto e se durerà in questa nuova avventura. Ma intanto ecco ...

Advertising

24Trends_Italia : 1. Gilles Rocca - 50mille+ 2. Resilienza - 20mille+ 3. Nagelsmann - 10mille+ 4. Budelli - 5mille+ 5. Emanuela Titto… - CronacaSocial : Tutti conosciamo Ignazio Moser. Ma chi è la mamma Carla? L'hai mai vista? LEGGI E GUARDA ? - Feffe1992 : RT @AlbiIndecente: Di Ignazio Moser, sinceramente... #isola - anto_dun : RT @MantideT: Peró quando entra Ignazio Moser io voglio l'aereo 'Chechu que pasa' sopra playa palapa #Isola #tommasozorzi - MantideT : Peró quando entra Ignazio Moser io voglio l'aereo 'Chechu que pasa' sopra playa palapa #Isola #tommasozorzi -

Ultime Notizie dalla rete : Ignazio Moser

La carriera diIl debutto in bici risale al 2011 tra i dilettanti Elite/Under - 23 con il team bresciano Lucchini - Maniva Ski, mentre l'anno seguente passa alla trevigiana Trevigiani - ...arriva all'Isola dei Famosi 2021 Ilary Blasi ha confermato chesarà presto un concorrente de L'Isola dei Famosi 2021 . La partecipazioni del fidanzato di Cecilia Rodriguez ...Dopo tanti annunci, finalmente anche Ignazio Moser sbarcherà all’Isola dei Famosi. Il modello inizierà la sua avventura in Honduras nella puntata di giovedì 29 aprile, dopo essere stato bloccato in Me ...Ignazio Moser, prossimo concorrente dell'adventure game, farà il suo ingresso il 29 aprile per rendere più avvincente un'edizione ancora troppo spenta ...