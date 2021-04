Ignazio Moser approda all’Isola dei Famosi | quando sbarca alle Honduras il fidanzato della Rodriguez

(Di martedì 27 aprile 2021) Quello che per tanti era ancora dubbio, ora sembra essere a tutti gli effetti confermato. Non c’è Ceciliache tiene di fronte alla volontà didi raggiungere i suoi futuri colleghi naufraghi all‘Isola dei2021. Sembra essere confermato infatti lo sbarco dell’ex del Grande Fratello Vip in quel delle: eccoIlary Blasi ne darà notizia.deiSembrava che la partecipazionedeidifosse del tutto un rumors. Si vocifera già da qualche settimana l’apprododel compagno di ...

Advertising

ElisaDiGiacomo : Isola dei Famosi, Manuela su Ignazio Moser: 'Sono sicura che mi guarderà' - GossipItalia3 : Ignazio Moser sbarca all’«Isola dei famosi», l’annuncio della Blasi: tutti i dettagli sull’arrivo #gossipitalianews - POPcornShow_ : Basterà Ignazio Moser a risollevare la situazione? Noi non vogliamo altri maschi alpha, vogliamo amazzoni #isola - blogtivvu : Ignazio Moser: quando sbarca all’#Isola dei Famosi? C’è la data ufficiale - _DAGOSPIA_ : LA BUONA ‘NOVELLA’ – ASIA CONTRO TUTTI ALL’ISOLA, IL CAST DEL PROSSIMO GFVIP. E IGNAZIO MOSER… -

Ultime Notizie dalla rete : Ignazio Moser

Ivan Rota per Novella 2000 - www.novella2000.it asia argento Ma è vero cheavrebbe avuto un flirt con Francesca Lodo, naufraga all'Isola dei Famosi? E pensare che Gilles Rocca sì è rifiutato di dare un bacio a stampo alla ragazza ...'Ci sarà una grande sorpresa - ha detto la moglie di Francesco Totti - L'arrivo di un nuovo naufrago su Playa Palapa,'. Il ragazzo, rimasto bloccato in Messico per un imprevisto, ha ...A breve Ignazio Moser inizierà la sua avventura come naufrago de L'Isola dei Famosi e intanto Cecilia Rodriguez porta avanti i suoi progetti ...Una naufraga mette in allerta Cecilia Rodriguez: il suo fidanzato Ignazio Moser presto sarà con loro in Honduras, ma insorgono i primi problemi ...