I videogiochi delle celebrities, da Michael Jackson a Chiara Ferragni (Di martedì 27 aprile 2021) Non è la prima volta che il mondo dei videogiochi incontra Chiara Ferragni. Lo scorso ottobre, in occasione dell'uscita di Bella Storia di Fedez, la sviluppatrice Elenapugger aveva realizzato un mini game nel quale comparivano sia Fedez che Chiara. Ora però l'imprenditrice (che recentemente è entrata nel cda di Tod's) ha creato il suo videogioco ufficiale ed è molto divertente. Rescue Matilda, che ha come protagoniste Chiara Ferragni e la sua mitica cagnolina, piacerà particolarmente agli amanti dei videogiochi retro. Un platform in pixel art alla Super Mario Bros. con musichette sono in perfetto stile 16bit. Chiara dovrà salvare Matilda rapida dagli alieni, sfidando bocche giganti e cactus spinati (gli hater…). Il progetto è stato sviluppato da ...

Ultime Notizie dalla rete : videogiochi delle Videogames, una calamita. Ma il 97% dei giovani calciatori è super motivato a scendere di nuovo in campo I videogiochi e i giochi online hanno permesso loro di mantenere rapporti sociali con gli amici e ... delle emozioni reali, della straordinariarietà di sentirsi parte di una squadra di amici. Grazie a ...

L'impatto di Twitch sul gaming online ...caso ha sempre più implementato delle modalità di pagamento online di modo da rendere sempre più facile e fruibile il gioco da casa. Sul versante della proliferazione e della crescita dei videogiochi ...

Walking simulator: esempi e caratteristiche dei videogiochi esplorativi Agenda Digitale Oggi sarà ripresentato un gioco già svelato in passato, secondo un insider Stando a Daniel Ahmad, al secolo ZhugeEX, oggi sarà ripresentato un gioco già svelato in passato, probabilmente uno di quelli di cui si è visto poco o nulla.. Oggi sarà ripresentato un gioco già ...

Super Mario Party aggiunge le classifiche alla modalità online Sebbene Super Mario Party sia stato ben accolto nel suo complesso, una cosa su cui la maggior parte delle persone sembra essere d'accordo è che la sua esperienza online sia poco brillante. Quando si g ...

