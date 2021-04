I suoi genitori hanno raccontato la sua battaglia contro il cancro su Tik Tok. Ora per Eliza Moore la notizia più brutta (Di martedì 27 aprile 2021) “Ha combattuto il cancro per oltre il 70% della sua vita”. A meno di un anno di vita alla piccola era stato diagnosticato un tumore molto aggressivo. Dopo otto mesi di cure, sembrava che la malattia fosse stata debellata: il video con l’annuncio della guarigione aveva riempito il cuore di gioia per tutti i suoi seguaci. Solo recentemente, però, la situazione si è aggravata. L’ultimo aggiornamento è arrivato dall’account della madre, Kate: “Come molti di voi avranno potuto intuire dai video di Eliza pubblicati più di recente, non abbiamo ricevuto buone notizie sulla malattia: sono state notizie inaspettate per noi, per il suo chirurgo e per tutto il team di medici che l’ha seguita; ora cercheremo di trarre il massimo dalle nostre vite, come una famiglia”.Consapevoli che non ci sia più niente da fare, i genitori di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) “Ha combattuto ilper oltre il 70% della sua vita”. A meno di un anno di vita alla piccola era stato diagnosticato un tumore molto aggressivo. Dopo otto mesi di cure, sembrava che la malattia fosse stata debellata: il video con l’annuncio della guarigione aveva riempito il cuore di gioia per tutti iseguaci. Solo recentemente, però, la situazione si è aggravata. L’ultimo aggiornamento è arrivato dall’account della madre, Kate: “Come molti di voi avranno potuto intuire dai video dipubblicati più di recente, non abbiamo ricevuto buone notizie sulla malattia: sono state notizie inaspettate per noi, per il suo chirurgo e per tutto il team di medici che l’ha seguita; ora cercheremo di trarre il massimo dalle nostre vite, come una famiglia”.Consapevoli che non ci sia più niente da fare, idi ...

