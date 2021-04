I giornali continuano a riportare la falsa storia dei positivi al supermercato (Di martedì 27 aprile 2021) Sono settimane che sui giornali locali – ma anche su quotidiani nazioni – circola la storia dei positivi al supermercato dal medico di base che avverte il punto vendita affinché li richiami. Una storia che può far gola al mondo del giornalismo, ammettiamolo, viste le dinamiche e la conseguente possibilità di fare titoloni acchiappaclick e di vederla diventare virale. Di storie più o meno verosimili ne vediamo vediamo e sentiamo moltissime: scritte sui social, raccontate via audio, rilanciate a partire da blog di dubbia affidabilità. Il problema, però, è che questa volta sono molte le testate famose e – in teoria – credibili che hanno rilanciato questa storia. Una storia che, come stiamo per vedere, cambia anche leggermente trama di volta in volta ma ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 27 aprile 2021) Sono settimane che suilocali – ma anche su quotidiani nazioni – circola ladeialdal medico di base che avverte il punto vendita affinché li richiami. Unache può far gola al mondo delsmo, ammettiamolo, viste le dinamiche e la conseguente possibilità di fare titoloni acchiappaclick e di vederla diventare virale. Di storie più o meno verosimili ne vediamo vediamo e sentiamo moltissime: scritte sui social, raccontate via audio, rilanciate a partire da blog di dubbia affidabilità. Il problema, però, è che questa volta sono molte le testate famose e – in teoria – credibili che hanno rilanciato questa. Unache, come stiamo per vedere, cambia anche leggermente trama di volta in volta ma ...

Advertising

vittoriosechi2 : @borghi_claudio giornali e TG gay-friendly continuano spudoratamente a mentire , i dati covid sono pubblici e le ca… - Idrossido1 : @rgio_gio @mannocchia Per curiosità: i giornali che continuano a scrivere 'Canale di Sicilia' anche quando una barc… - zazziscrivecose : il problema è che per tanti anni testi come questi sono stati diffusi da diverse case editrici e giornali (tutti di… - Roberto23186246 : Nessuno aspetta l'arrivo di Zhang. I giornali continuano con le loro ipotesi, le loro confusioni totali sull'inter.… - Mania48Mania53 : RT @LFacciato: @GuidoCrosetto Non quello che hanno messo in circolo ma quello che continuano imperterriti a mettere in circolo ogni santo g… -