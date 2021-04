I calciatori del Monza al Casinò di Lugano, scoppia la polemica. Il club: “un’ingenuità” (Di martedì 27 aprile 2021) E’ scoppiata la polemica sul comportamento di alcuni calciatori del Monza: al termine dell’allenamento di ieri alcuni componenti della rosa si sono trasferiti in Svizzera, esattamente al Casinò di Lugano. Il club ha preso posizione e ha definito l’episodio come un’ingenuità considerato la pandemia ancora in corsa. La squadra è ancora in corsa per la promozione diretta in Serie A e le polemiche di sicuro rischiano di condizionare il finale di stagione. “L’AC Monza ha appreso dagli organi di stampa che ieri pomeriggio, al termine dell’allenamento, alcuni calciatori si sono recati al Casinò di Lugano. Non è vietato recarsi in Svizzera; è però stata senz’altro una leggerezza averlo fatto ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 27 aprile 2021) E’ta lasul comportamento di alcunidel: al termine dell’allenamento di ieri alcuni componenti della rosa si sono trasferiti in Svizzera, esattamente aldi. Ilha preso posizione e ha definito l’episodio comeconsiderato la pandemia ancora in corsa. La squadra è ancora in corsa per la promozione diretta in Serie A e le polemiche di sicuro rischiano di condizionare il finale di stagione. “L’ACha appreso dagli organi di stampa che ieri pomeriggio, al termine dell’allenamento, alcunisi sono recati aldi. Non è vietato recarsi in Svizzera; è però stata senz’altro una leggerezza averlo fatto ...

